Тирана, , 22:40 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 805 человек выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 75 пациентов. Об этом сообщило вечером 21 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Саранда, Албания Anna

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 663 случая заражения коронавирусом, 273 337 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся девять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 653 активных случая заражения, за неделю это число возросло вдвое.

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