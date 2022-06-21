Херсон, Украина, , 22:24 — REGNUM Сдавшиеся российской военной комендатуре Херсона украинские срочники Бойко и Невзглядов обратились 21 июня с просьбой не выдавать их по обмену на Украину и выдать российское гражданство, сообщает газета «Известия».

Пленные солдаты ВСУ © Министерство обороны России

«Мы хотим остаться здесь, жить тут, получить гражданство, чтобы нас больше не коснулся весь этот бред и война… Хотим … помогать России бороться с нацизмом», — цитирует их слова издание.

По их утверждению, в армию Украины они попали после вручения повесток и под угрозой тюремного срока за уклонение от службы.

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