Скопье, , 22:39 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1067 образцов выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, из них 23 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 67 случаев выздоровления. Об этом 21 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония aiva

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 050 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 354 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировали зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 374. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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