Скопье, 21 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1067 образцов выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, в том числе 23 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 67 случаев выздоровления. Об этом 21 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

aiva Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 050 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 354 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировали два летальных исхода от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 374. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.