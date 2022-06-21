Тбилиси, , 22:13 — REGNUM Грузинский певец, участвовавший в российском телешоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 30 лет, сообщает 21 июня «Sputnik Грузия».

После смерти mira66

Причина его смерти не указывается.

Напомним, уроженец Тбилиси Кбилашвили участвовал в седьмом сезоне «Голоса» на Первом канале под покровительством композитора и продюсера Константина Меладзе. Позднее пытался сделать сольную карьеру, а также сотрудничал с певицей Любовью Успенской.

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