Тбилиси, 21 июня, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Грузинский певец, участвовавший в российском телешоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 30 лет, сообщает 21 июня «Sputnik Грузия».

mira66 После смерти

Причина его смерти не указывается.

Напомним, уроженец Тбилиси Кбилашвили участвовал в седьмом сезоне «Голоса» на Первом канале под покровительством композитора и продюсера Константина Меладзе. Позднее пытался сделать сольную карьеру, а также сотрудничал с певицей Любовью Успенской.