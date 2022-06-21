Вашингтон, 21 июня, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Решение властей Никарагуа о продлении до конца года действия разрешения на пребывание в стране военнослужащих России (среди прочих) небезопасно для Вашингтона, передаёт 21 июня Fox Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Назад, к доктрине Монро!»

Такое мнение выразила экс-сотрудница администрации 45-го президента США Кэтлин Макфарланд, отметив, что решение Никарагуа показательно. Получается, что совсем рядом с США есть государство, готовое позволить иностранным военным «тренироваться на своей территории».

Речь ведь идёт не только о России, заявляет Макфарланд, но и о Китае, Иране. Возможно, и о других странах, представляющих угрозу для Соединённых Штатов. И винить в этом нужно американское руководство, отмечает чиновник.

Свою роль сыграла политика бывшего госсекретаря Джона Керри, объявившего в своё время, что доктрина Монро перестала работать, считает Макфарланд.

Напомним, согласно доктрине Монро, американский континент объявлялся зоной, закрытой для вмешательства государств Европы. Чтобы Испания не смогла восстановить контроль над латиноамериканскими колониями, которые объявили о своей независимости.