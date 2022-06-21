21 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Литвы распространили блокировку транзита из Российской Федерации в Калининградскую область также на автомобильный грузовой транспорт.

Анна Царькова, , 22:29 — REGNUM Власти Литвы распространили блокировку транзита из Российской Федерации в Калининградскую область также на автомобильный грузовой транспорт. Об этом 21 июня со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщает ИА Красная Весна.

Флаг Литвы Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения возмутились действиями властей Литвы, указав на то, что Литва провоцирует Россию на ответные действия.

«Бессмертные что ли?» — задалась вопросом Галина Б.

«Провоцируют…» — пишет один из участников обсуждения.

«Они об этом пожалеют», — добавила Kassandra.

«Ну еще маленько и там начнётся «а нас за что?» — написал Y. L.

«Прибалтийские вымираты себе приговор вынесли!» — отреагировал Евгений.

«Любая страна НАТО, вступив в конфликт с Россией, сразу же будет исключена из НАТО общим голосованием альянса», — с сарказмом пишет один из комментирующих.

«Совсем упоротые. Интересно, они вообще реально оценивают последствия таких действий?» — недоумевает Татьяна.

«Никто не в курсе, Литва не вызывала Шойгу на допрос?» — не без сарказма поинтересовался Игорь, проводя аналогию с Украиной.

«Я бы сказал, отмена Литвы приближается», — добавил Oleg E.

«Технически, нарушив договор о транзите, они де-юре позволяют России отменить договор о признании их независимости. То есть они тупо станут территорией РФ как преемницы СССР. Останется только всяких людей, захвативших власть в этом регионе РФ, отловить и посадить…» — написал proger.

«Специально на конфликт вызывают подстилки натовские», — не выдержала Окси.

Тьфу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шпроты решили конкретно нарваться», — написала Irina P.

«Как и с украинцами, их науськали. Перекройте всё, перекройте. Если что, мы вам поможем», — отметила Leibovna.

«Блокада — это акт агрессии! По законам международным. Но кто их теперь соблюдает? Значит наши не пустят наши и другие транзитные грузы в их порты! Пусть стоят пустые! Из Усть-Луги пойдут паромы — да, недешево, но раз пошла такая пляска. Шпроты, конечно, твари последние, мелкие американские шавки. Предлагаю и нашим, и Батьке отрубить им всё, что можно — пусть сидят гордые и никчемные», — написала Валентина К.

«Похоже, скоро Калининград присоединится к России по суше, как и Крым», — не без сарказма подытожил ZV.

Напомним, ранее Литва заблокировала железнодорожный транзит из России в Калининградскую область.