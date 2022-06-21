Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM Организаторы фестиваля «Алые паруса» раскрыли имена выступающих в 2022 году артистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 21 июня.

Алые паруса Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на сцене перед выпускниками выступят Ханна, Люся Чеботина, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и многие другие. Завершится же торжественное мероприятие выступлениями Полины Гагариной и группы The Hatters.

Напомним, фестиваль «Алые паруса» проводится на ежегодной основе и является главным праздником выпускников в Санкт-Петербурге. В 2022 году мероприятие пройдёт 24 июня.

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