Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля «Алые паруса» раскрыли имена выступающих в 2022 году артистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 21 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Так, на сцене перед выпускниками выступят Ханна, Люся Чеботина, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и многие другие. Завершится же торжественное мероприятие выступлениями Полины Гагариной и группы The Hatters.

Напомним, фестиваль «Алые паруса» проводится на ежегодной основе и является главным праздником выпускников в Санкт-Петербурге. В 2022 году мероприятие пройдёт 24 июня.