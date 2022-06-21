Стокгольм, , 22:02 — REGNUM Шведское энергетическое агентство объявило о режиме «раннего предупреждения» из-за возможного ухудшения ситуации в сфере газоснабжения.

Флаг Швеции Pixabay.com

Об этом 21 июня сообщает официальный сайт ведомства.

«Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям газа, подключённым к шведской газовой сети на западе страны, о том, что газовый рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками газа», — указано в сообщении.

Уточняется, что ситуация с газоснабжением в Швеции стабильна, так как ПХГ Европы и Швеции «заполнены до осени».

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