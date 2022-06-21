Рим, 21 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 48,5% жителей Италии недовольны работой правительства страны, таковы опубликованные 21 июня итоги опроса Tecne.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

При этом лично премьер-министр Марио Драги пользуется доверием 52,8% граждан.

Драги с февраля 2021 года возглавляет «широкую» правящую коалицию, в которую входят леволибералы, правоконсерваторы и популисты.

Ближайшие национальные выборы в Италии должны пройти в марте 2021 года.