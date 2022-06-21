Рим, 21 июня 2022, 21:57 — REGNUM Большинство граждан Италии считают, что пост премьер-министра страны после национальных выборов 2023 года должен занять лидер партии, занявшей первое место, таковы опубликованные 21 июня итоги опроса SWG.
Именно такой порядок действует в Италии обычно — пост премьера получает представитель той партии сформированной коалиции, которая (по крайней мере из числа входящих в коалицию партий) набрала больше всех голосов.
Социологи в качестве второго варианта предложили сохранение нынешнего премьер-министра Марио Драги в качестве лидера «широкой» коалиции или представителя победившей коалиции. Этот вариант поддержали 36% респондентов.
22% граждан воздуржались от ответа.