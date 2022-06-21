Рим, , 21:57 — REGNUM Большинство граждан Италии считают, что пост премьер-министра страны после национальных выборов 2023 года должен занять лидер партии, занявшей первое место, таковы опубликованные 21 июня итоги опроса SWG.

Марио Драги 2021 (c)Presidenza della Repubblica

Именно такой порядок действует в Италии обычно — пост премьера получает представитель той партии сформированной коалиции, которая (по крайней мере из числа входящих в коалицию партий) набрала больше всех голосов.

Социологи в качестве второго варианта предложили сохранение нынешнего премьер-министра Марио Драги в качестве лидера «широкой» коалиции или представителя победившей коалиции. Этот вариант поддержали 36% респондентов.

22% граждан воздуржались от ответа.