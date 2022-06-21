Рим, 21 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Большинство граждан Италии считает, что пост премьер-министра страны после национальных выборов 2023 года должен занять лидер партии, занявшей первое место, таковы опубликованные 21 июня итоги опроса SWG.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021

Именно такой порядок действует в Италии обычно — пост премьера получает представитель той партии сформированной коалиции, которая (по крайней мере из числа входящих в коалицию партий) набрала больше всех голосов.

Социологи в качестве второго варианта предложили сохранение нынешнего премьер-министра Марио Драги в качестве лидера «широкой» коалиции или представителя победившей коалиции. Этот вариант поддержали 36% респондентов.

22% граждан воздержались от ответа.