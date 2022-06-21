Рим, 21 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Политический выбор инвестиций в военно-промышленный комплекс вместо агропромышленного неверен и абсурден, с таким заявлением выступили 21 июня в конференции католических епископов Италии.

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Актуальные события напоминают, насколько значима роль сельского хозяйства в жизни человечества и насколько оно нуждается в поддержке, констатировали епископы.

Они предложили перечитать отрывок из книги пророка Исайи: »И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».