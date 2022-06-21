Лондон, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон общается с украинским президентом Зеленским для отвлечения внимания избирателей от внутренних проблем, сообщает 21 июня издание The Guardian в статье колумниста Саймона Дженкинса.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что «внезапные контакты Джонсона с Зеленским происходят сразу после моментов крупного позора премьера».

«Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем из кармана британских налогоплательщиков на поддержку Украины. Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории», — указано в статье.

В частности, автор отмечает, что такие совпадения происходили на фоне новых штрафов за вечеринки на Даунинг-стрит, критики плана высылки беженцев в Руанду и плачевных итогов местных выборов.

«Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах… Джонсон, похоже, нашел их в компании украинского комика», — пишет автор.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокомерное поучение — Британия прислала ноту о своих наёмниках