Турин, Италия, , 21:43 — REGNUM Правительство Италии должно как можно скорее объявить режим ЧС из-за экстремальной засухи, заявил 21 июня лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Засуха Justin Scott

Он рассказал, что во время пребывания в Турине «потрогал проблему собственными руками». Откладывать этот вопрос, крайне актуальный для граждан, фермеров, энергетики страны, нельзя, убежден Летта.

Как сообщалось ранее, проблема коснулась прежде всего северных и центральных районов Италии — стало видимым дно реки По на отдельных участках, уровень воды в озере Маджоре за трое суток снизился на метр.