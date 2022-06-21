Турин, Италия, 21 июня, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Италии из-за серьезной засухи ведутся проверки работы гидроэлектростанций, передают национальные СМИ 21 июня.

misterfarmer Засуха

Как сообщалось ранее, проблема касается прежде всего северных и центральных регионов страны — в частности, стало видимым русло реки По на ряде участков, а уровень воды в озере Маджоре за трое суток снизился на метр.

«Критических» проблем в работе ГЭС пока не выявлено, сообщили эксперты.