Рим, , 21:36 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги во время своего выступления в парламента страны 21 июня вновь обвинил Россию в совершении «военных преступлений» на Украине.

Марио Драги European Parliament

Как и прежде, никаких доказательств политик не представлял, а ссылался на «факты», которые «видели все» (в том числе ситуацию в пригородах Киева).

Как сообщалось ранее, Драги также напомнил, какой стратегии придерживаются ЕС и НАТО по украинскому вопросу: поддерживать Киев, вводить санкции против России и «призывать к миру» на условиях Киева.