Рим, 21 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги во время своего выступления в парламенте страны 21 июня вновь обвинил Россию в совершении «военных преступлений» на Украине.

European Parliament Марио Драги

Как и прежде, никаких доказательств политик не представлял, а ссылался на «факты», которые «видели все» (в том числе ситуацию в пригородах Киева).

Как сообщалось ранее, Драги также напомнил, какой стратегии придерживаются ЕС и НАТО по украинскому вопросу: поддерживать Киев, вводить санкции против России и «призывать к миру» на условиях Киева.