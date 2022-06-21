Рим, , 21:33 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги — «выдающийся лидер и настоящий европеец», заявила 21 июня в интервью итальянским СМИ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

Она отметила и главное достоинство экс-главы Центробанка ЕС: «он принес Италии стабильность».

Драги с февраля 2021 года возглавляет «широкую коалицию», в которую входят правоконсерваторы, леволибералы и популисты.

Наблюдатели отмечают, что истеблишмент ЕС весьма заинтересован в сохранении Драги на этом посту и после национальных выборов 2023 года ‑ и потому устами «экспертных» и «аналитических» организаций уже начал пугать Италию последствиями вероятной победы правых и убеждать «поддерживать стабильность».