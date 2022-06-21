Болонья, Италия, 21 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В итальянских Болонье и Больцано на 22 июня объявлен «красный» (высший) уровень опасности из-за жары, сообщают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

В ближайшие дни аналогичные меры могут быть введены и в ряде других городов страны, включая Анкону, Флоренцию и Перуджу.

По прогнозам метеорологов, в ряде центральных и южных регионов Италии температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше отметки +40.