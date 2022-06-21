Рим, , 21:20 — REGNUM За минувшие сутки в Италии было выявлено 62 тысячи новых зараженных коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения 21 июня.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

Новые волны вируса неизбежны, но они будут все менее болезненными, ведь 80% граждан привиты, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Другой заместитель главы ведомства, Андреа Коста, в свою очередь, отметил, что завершение периода эпидемиологического ЧС в Италии не означает завершения эпидемии — вирус «никуда не ушел».