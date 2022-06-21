Белград, , 22:04 — REGNUM Большинство государств Балкан открыто или негласно отправляет вооружение и военное оборудование Украине, а лидерами по поставкам оружия Киеву в балканском регионе являются Греция и Словения. Об этом 21 июня сообщил портал «Балканская сеть безопасности».

БМП вооруженных сил Украины

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По данным портала, Греция впервые направила военную помощь на Украину в конце февраля, а недавно Афины обещали прислать Киеву 122 БМП-1. Портал отмечает, что речь идет об устаревших моделях, произведенных в 60-е годы прошлого века. При этом боевые машины все еще в рабочем состоянии и находятся на вооружении как российской, так и украинской армии.

Также Греция собирается отправить на Украину 2100 снарядов калибра 73 мм, 2100 ракет калибра 122 мм, 20 000 автоматов АК-47 вместе с 3,2 млн патронов, 60 легких переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 17 000 снарядов калибра 155 мм.

Словения планирует отправить на Украину 35 БМП югославского производства М-80А. Эта модификация активно используется в сербской и хорватской армии.

Министр обороны Словении Марьян Шарец в недавнем интервью заявил, что его страна все-таки не поставила Украине югославские танки М-84, отметил портал.

«Словения отдала вооружение для пехоты, каски, бронежилеты… Словения отдала достаточно. Мы исчерпали лимит того, что мы можем подарить», — процитировал портал «Балканская сеть безопасности» слова Шареца.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что вооруженные силы страны готовы «воевать лопатами», если Запад прекратит поставки вооружения на Украину.