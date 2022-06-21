Москва, 21 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В ряде городов Украины, ДНР и ЛНР украинские боевики используют мирных жителей как живой щит или как заложников, сообщил 21 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Ngu.gov.ua Украинский гранатомётчик

Вопиющие нарушения всех норм зафиксированы в таких городах, как Одесса, Авдеевка (ДНР), Приволье (ЛНР), Славянск (ДНР). В лечебных учреждениях этих городов украинские боевики размещают тяжёлое вооружение прямо на территории.

Мирным жителям приходится очень тяжело. Так, из городской поликлиники Одессы всех больных, независимо от состояния их здоровья, украинские боевики цинично выгнали, заняв территорию своими казармами и танками.

В Авдеевке боевики заминировали подходы к центральной городской больнице, причём об этом местное население умышленно не уведомлено. В Приволье на территории Лисичанской областной психиатрической больницы украинские боевики в подвале насильно удерживают гражданских лиц.

В Славянске на территориях психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции боевики оборудовали казармы и разместили военную технику, а местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита.