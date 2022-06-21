Рим, 21 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо намерен выйти из состава популистского «Движения 5 звезд» и создать новую фракцию в парламенте, передают национальные СМИ 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Ди Майо ранее занимал пост главы «Движения», сейчас лидером партии является экс-премьер страны Джузеппе Конте. Между политиками имел место целый ряд конфликтов (в том числе по внешнеполитическим вопросам).

Рейтинг партии сразу после национальных выборов 2018 года начал снижаться, тогда он составлял 34%, сейчас — около 14%.

Для формирования новой фракции необходимо участие 20 депутатов. По данным СМИ, такая поддержка у Ди Майо есть.

Выход экс-лидера партии из «Движения 5 звезд» наблюдатели связывают с аналогичным выходом экс-премьера Маттео Ренци из ранее возглавляемой им Демократической партии. Обе некрупные политические структуры могут получить определенный вес при формировании новых коалиций.