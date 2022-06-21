Украина, 10 апреля, 2015, 17:56 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прибыл сегодня, 10 апреля, в Одессу, где принял участие в мероприятиях в честь 71-й годовщины освобождения города от немецко-румынских оккупантов. Порошенко прибыл на Аллею Славы, где проходят основные памятные мероприятия, с полуторачасовым опозданием, пишет издание «Таймер».

В этот момент на Аллее Славы находились как сторонники Евромайдана и нынешней украинской власти, так и её противники, так называемые «куликовцы», по месту, где они когда-то протестовали (Куликово Поле) против государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах.

При этом «куликовцы» находились за милицейским оцеплением, которое не пускало их возложить цветы к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы.

Когда прибыл украинский президент, многие собравшиеся выкрикивали: «Фашизм не пройдёт!» и «Убийца!», адресуя их явно Порошенко. Тот в свою очередь сделал вид, что слова к нему не относятся, возложил свой венок к памятнику и попытался пожать руки жителям Одессы. Получилось не очень убедительно, особенно под крики «Убийца!» и «Фашизм не пройдёт!», которые не смолкали всё время пребывания Порошенко на Аллее Славы.