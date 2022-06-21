Рим, , 21:07 — REGNUM Парламент Италии 21 июня большинством голосов утвердил отчет премьер-министра Марио Драги.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Основной темой была внешняя политика, прежде всего ситуация на Украине. Депутаты ряда фракций, включая те, что входят в коалицию, требовали, чтобы правительство предоставляло парламенту больше информации — сейчас, в частности, депутаты не знают, какое именно оружие Италия отправляет Украине и в каком количестве.

Компромиссным вариантом стало решение о «большем участии» парламента в обсуждении данного вопроса (в том числе в части поставок оружия) на международных площадок, без дальнейшей конкретизации.