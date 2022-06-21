Рим, 21 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Санкции против России «работают», заявил 21 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Выступая перед депутатами парламента, он заявил, что Италия «вместе с партнерами по ЕС и НАТО» продолжит прежнюю политику по украинскому направлению.

Политика эта, по словам Драги, заключается в поддержке Украины, сохранении санкций против России и одновременно — в призывах к началу переговоров.