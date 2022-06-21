Рим, 21 июня, 2022, 20:59 — ИА Регнум. «Зависимость» Италии от поставок газа из Росси начнет снижаться в 2023 году, заявил 21 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

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Выступая перед депутатами парламента, он напомнил, что «Газпром» сократил объемы поставок в Италию. Драги «не верит», что это вызвано техническими причинами.

Италия наращивает объемы поставок из других стран, добавил премьер.

По данным экспертов, дополнительные расходы предприятий Италии из-за энергокризиса в 2022 году составят не менее 80 млрд евро.