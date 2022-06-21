Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM Сегодня, 21 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» футбольный клуб «Зенит» в матче первого тура Кубка «Матч Премьер» сыграет с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Кирилл Кравцов, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Малком, Иван Сергеев.

«Пари НН»: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Даниил Пенчиков, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Альберт Шарипов, Илья Берковский, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Дмитрий Рыбчинский, Тимур Сулейманов.

В следующем матче, который состоится 25 июня и пройдет также в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», «Зенит» встретится с футбольным клубом «Сочи».