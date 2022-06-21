Лондон, , 20:27 — REGNUM Давление будет оказывать на союзников британский премьер-министр Борис Джонсон на саммитах НАТО и G7, пишет 21 июня The Daily Telegraph.

Борис Джонсон Gov.uk

Источники в правительстве Британии высказывают предположение, что Джонсон видит: от проблем Украины в ЕС начали уставать. Его не устраивает, что Франция и Германия могут ослабить давление на Россию.

Отмечается, что есть риск того, что некоторые представители G7 и НАТО могут начать давить уже на Киев, чтобы украинский президент Владимир Зеленский отказался от некоторых территорий и на таких условиях заключил с Россией мир.

В этой ситуации Джонсон может выступить в пользу переговоров Москвы и Киева лишь тогда, когда Зеленский подтвердит ему лично, что Украина больше не может вести боевые действия. В целом это британские власти не устраивает, вот они и вооружают Киев.

Напомним, саммит G7 намечен на 26–28 июня — встреча состоится в Германии. Саммита НАТО начнётся 28 июня и завершится 30 июня, мероприятие на этот раз примет Испания.

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