Бишкек, 21 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Нужно как можно скорее внедрить механизмы по минимизации рисков, связанных с дефицитом продовольственных товаров в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

«Речь, в том числе, идет о скоординированной политике обеспечения продовольственной безопасности с учетом первостепенного насыщения нашего собственного рынка», — пояснил он.

Второй мерой высокопоставленный чиновник назвал ускоренное восстановление нарушенных кооперационных бизнес-цепочек.

Также глава киргизского правительства отметил необходимость укрепления устойчивости финансовых рынков и экономик стран-участниц Евразийского экономического союза к внешним шокам и создания условий для эффективного инвестирования.

«Для этого предлагается запустить Евразийскую инициативу облигационного рынка с котировками в национальных валютах».

По словам Жапарова, власти России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении должны ускорить расширение транзитного потенциала стран-участниц ЕАЭС.

«В условиях глобальных изменений и смещения мирового экономического центра на Восток является важным освоение новых логистических коридоров и создание транспортных систем, обеспечивающих полноценную транспортную связанность», — подытожил он.