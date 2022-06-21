Франкфурт-на-Майне, Германия, 21 июня, 2022, 20:23 — ИА Регнум. 30-летний немецкий атакующий полузащитник ПСВ Марио Гетце вернулся в чемпионат Германии спустя два года после ухода из дортмундской «Боруссии». Футболиста у нидерландского клуба выкупил франкфуртский «Айнтрахт».

Bvb.de «Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 2:1

Сумма трансфера, которую «Айнтрахт» заплатил ПСВ, составила 4 миллиона евро. При этом трансферная стоимость Гетце на данный момент, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марио Гетце принял участие в 29-ти турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» может покинуть фланговый нападающий сборной Сербии Филип Костич. В подписании футболиста заинтересован туринский «Ювентус».