Москва, 21 июня 2022, 20:24 — REGNUM Известная певица Дина Гарипова родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 июня.
Известно, что у исполнительницы родился сын, а сами роды проходили 19 июня 2022 года. Отцом ребёнка стал бизнесмен Равиль Бикмухаметов, в браке с которым Гарипова состоит семь лет.
Напомним, Дина Гарипова является победительницей телешоу «Голос» 2012 года. В 2013-м представляла Россию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.
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