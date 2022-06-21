Москва, , 20:24 — REGNUM Известная певица Дина Гарипова родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 июня.

Дина Гарипова Кадр из интервью для проекта «Вместе»

Известно, что у исполнительницы родился сын, а сами роды проходили 19 июня 2022 года. Отцом ребёнка стал бизнесмен Равиль Бикмухаметов, в браке с которым Гарипова состоит семь лет.

Напомним, Дина Гарипова является победительницей телешоу «Голос» 2012 года. В 2013-м представляла Россию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.

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