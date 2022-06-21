Москва, 21 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Известная певица Дина Гарипова родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 июня.

Кадр из интервью для проекта «Вместе» Дина Гарипова

Известно, что у исполнительницы родился сын, а сами роды проходили 19 июня 2022 года. Отцом ребёнка стал бизнесмен Равиль Бикмухаметов, в браке с которым Гарипова состоит семь лет.

Напомним, Дина Гарипова является победительницей телешоу «Голос» 2012 года. В 2013-м представляла Россию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.