Мадрид, , 20:22 — REGNUM В центре Мадрида произошло двойное убийство, сообщает 21 июня радиостанция Cadena SER.

Убийство

Мужчина застрелил двух женщин, а затем покончил с собой. Личность мужчины уже установлена — это испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон, граф Атарес и маркиз де Периха.

По утверждению источников, участвующих в следствии, одна из пострадавших была подругой стрелявшего, а другая — её знакомой.

Кроме того, установлено, что в качестве орудия убийства был применен пистолет, не который не имелось разрешения.

Мотивы стрелявшего пока не выяснены.

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