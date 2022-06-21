Мадрид, 21 июня 2022, 20:22 — REGNUM В центре Мадрида произошло двойное убийство, сообщает 21 июня радиостанция Cadena SER.
Мужчина застрелил двух женщин, а затем покончил с собой. Личность мужчины уже установлена — это испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон, граф Атарес и маркиз де Периха.
По утверждению источников, участвующих в следствии, одна из пострадавших была подругой стрелявшего, а другая — её знакомой.
Кроме того, установлено, что в качестве орудия убийства был применен пистолет, не который не имелось разрешения.
Мотивы стрелявшего пока не выяснены.
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