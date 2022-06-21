Лондон, 21 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. 21 июня лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о трансфере 22-летнего португальского атакующего полузащитника «Порту» Фабиу Виейра. Сумма трансфера составила 35+5 миллионов евро. За «канониров» футболист будет выступать под 21-м номером.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Фабиу Виейра принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырнадцатью результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также планирует в летнее трансферное окно подписать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэла Жезуса и полузащитника «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио.