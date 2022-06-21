Нижний Новгород, , 20:09 — REGNUM «Ужасными» называют автомобильные дороги в Нижнем Новгороде 21,3% жителей города. Таковы результаты опроса 1500 местных жителей, проведённого аналитиками Института проблем социального управления.

Нижний Новгород Алексей Белобородов

Ещё 37,7% нижегородцев придерживаются мнения, что дороги регионального центра находятся в «неудовлетворительном» состоянии.

Также стало известно о том, что 28,2% респондентов считают дороги столицы Приволжья «удовлетворительными». И лишь 7,7% — «хорошими».

Не смогли определиться с ответом на вопрос о качестве дорог Нижнего Новгорода 5,1% участников опроса.