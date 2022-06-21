Лондон, 21 июня 2022, 20:21 — REGNUM Британский актёр Роуэн Аткинсон поделился мнением о влиянии культуры «отмены» на комедийный жанр. Об этом 21 июня сообщил портал IndieWire.
По мнению артиста, нельзя запрещать комедии высмеивать кого-либо: «В нормальном свободном обществе вам должно быть позволено шутить абсолютно обо всем». Аткинсон также отметил, что в современном мире много «самодовольных людей», над которыми просто необходимо шутить.
Напомним, Роуэн Аткинсон за свою карьеру сыграл в более чем 50 фильмах. Наибольшее признание получила его роль в комедии «Агент Джонни Инглиш».
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