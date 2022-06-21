Лондон, , 20:21 — REGNUM Британский актёр Роуэн Аткинсон поделился мнением о влиянии культуры «отмены» на комедийный жанр. Об этом 21 июня сообщил портал IndieWire.

Недосыпание Цитата из сериала «Мистер Бин» реж Роуэн Аткинсон, Ричард Кёртис, Бен Элтон. 1990. Великобритания

По мнению артиста, нельзя запрещать комедии высмеивать кого-либо: «В нормальном свободном обществе вам должно быть позволено шутить абсолютно обо всем». Аткинсон также отметил, что в современном мире много «самодовольных людей», над которыми просто необходимо шутить.

Напомним, Роуэн Аткинсон за свою карьеру сыграл в более чем 50 фильмах. Наибольшее признание получила его роль в комедии «Агент Джонни Инглиш».

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