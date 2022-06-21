Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Пилот разбившегося в Ростовской области 21 июня штурмовика Су-25 погиб. Самолёт потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

Полёт выполнялся без боекомплекта. Штурмовик потерпел крушение в безлюдном месте и загорелся.

По предварительным данным, самолёт разбился в Чертковском районе. Воздушное судно рухнуло после того, как зацепило опору линий электропередачи.

Причиной крушения также могла стать техническая неисправность воздушного судна.