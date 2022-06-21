Москва, 21 июня 2022, 20:04 — REGNUM Российские войска взяли посёлок Мирная Долина, установив полный огневой контроль над последней дорогой, ведущей в район Горское-Золотое, сообщают 21 июня неофициальные источники с мест событий.
Стоит отметить, что информацию о потере этих рубежей уже подтвердил в своих сводках и Генштаб ВСУ.
Для 100% и классического оформления окружения украинской группировки в этом районе остаётся занять посёлок Рай-Александровка, стоящий на дороге.
По разным оценкам, численность окруженной здесь группировки украинских боевиков может доходить до 2,5 тыс. человек.
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