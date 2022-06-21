Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Избавиться от нацистского режима мечтают сами украинцы, заявил 21 июня на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Население Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что русофобский неонацистский режим обречён ещё с 2014 года, когда он начал войну против своего же народа, российский дипломат сказал, что «избавления от него ждут миллионы украинцев, как это показывает отношение к российской армии на освобождённых территориях».

Василий Небензя «И наша специальная военная операция будет доведена до конца, а цели её будут полностью реализованы».

Напомним, целями спецоперации, которую ВС РФ проводят с 24 февраля, являются демилитаризация и денацификация Украины. Операция была начата по просьбе республик Донбасса.

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