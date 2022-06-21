Нью-Йорк, США, 21 июня, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Избавиться от нацистского режима мечтают сами украинцы, заявил 21 июня на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Отметив, что русофобский неонацистский режим обречён ещё с 2014 года, когда он начал войну против своего же народа, российский дипломат сказал, что «избавления от него ждут миллионы украинцев, как это показывает отношение к российской армии на освобождённых территориях».

Василий Небензя «И наша специальная военная операция будет доведена до конца, а цели её будут полностью реализованы».

Напомним, целями спецоперации, которую ВС РФ проводят с 24 февраля, являются демилитаризация и денацификация Украины. Операция была начата по просьбе республик Донбасса.