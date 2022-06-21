Ижевск, , 20:01 — REGNUM В отношении 63-летнего жителя Ижевска вынесен приговор по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Авария Kaatjem

В феврале текущего года, мужчина за рулем Renault Sandero на автодороге в Якшур-Бодьинском районе, превышая скоростной режим совершал обгон, нарушив требования дорозного знака «Обгон запрещен», он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

На месте происшествия скончался пассажир Renault, позднее в больнице — пассажир Nissan. Также тяжкий вред здоровью получил несовершеннолетний пассажир Nissan.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

В рамках уголовного дела частично удовлетворены требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на 1,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области 10 июня произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека. на 1 333 км автодороги Р-21 «Кола» столкнулись автомобиль Lada и грузовик «ЖАК-120». Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.