Верхняя Салда, Свердловская область, 21 июня, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Свердловской области 16-летняя девушка получила травмы в результате ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл днём 21 июня в Верхней Салде. По предварительным данным, ВАЗ-21 101 наехал на школьницу, когда она перебегала дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель пояснил автоинспекторам, что ехал с небольшой скоростью, но когда перед машиной неожиданно выбежала девушка, то не сумел избежать наезда. Обстоятельства происшествия выясняются.