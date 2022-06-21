Париж, 21 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен», как сообщает издание Calciomercato, предложило туринскому «Ювентусу» подписать 30-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара. По информации источника, парижский клуб готов платить вингеру часть зарплаты.

Antoine Dellenbach Неймар

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету бразильца 16 (8+8) очков по системе гол+пас в десяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.