Цхинвал, 21 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Военнослужащий 4-й военной базы РФ, расположенной на территории Южной Осетии, 23-летний Тамерлан Магкоев за участие в специальной военной операции награждён высшей военной наградой Российской Федерации — орденом Святого Георгия IV степени, сообщает 19 июня информационное агенство «Рес».

Kominf.org Орден Святого Георггия

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Магкоев, уроженец Цхинвала, проходил военную службу по контракту и в составе группы военнослужащих 4-й базы в марте отправился защищать республики Донбасса, несмотря на то, что трёхлетний срок службы у него уже заканчивался.

В мае боец получил ранение в бою в Мариуполе, последовательно побывал в больницах Волновахи, Докучаевска и Донецка, откуда на вертолёте был переправлен в Ростов. Затем Магкоев лечился в госпиталях Новочеркасска и Моздока.

Ещё в апреле Магкоев во время ожесточённого боя на территории мариупольского промышленного предприятия, спасая своего товарища, получил серьёзную контузию. В голову бойца попали две снайперские пули, и лишь каска спасла ему жизнь. Но, несмотря на контузии, Магкоев не вышел из боя и продолжал сражаться, пока не был ранен осколками разорвавшей вражеской гранаты. Однако и после такого ранения Магкоев отказался эвакуироваться в госпиталь.

Спустя некоторое время Магкоев во время уличного боя спас жизнь своему тяжело раненному командиру, квалифицированно оказав тому первую медицинскую помощь, а затем под огнём противника отправившись за врачом.

Также Магкоев, рискуя жизнью, самостоятельно, без участия сапёров разминировал дорогу, по которой велось наступление.

9 мая БМП, в которой находился герой, попала под обстрел, Магкоев получил тяжёлую черепно-мозговую травму и только после этого отправился в госпиталь.

Герой считает, что ситуации в жизни бывают разными, «и ты не знаешь, от кого чего можно ожидать».

«Обычные простые парни, оказавшись в экстремальной ситуации, проявляют храбрость, смелость, отвагу, а те, кто в обычной жизни, казалось бы, смелые, дают слабину. Жизнь — она такая…» — сказал Магкоев.

Напомним, что жители Южной Осетии принимают активное участие в специальной военной операции на Украине как в составе российской армии, так и в качестве добровольцев в Народной милиции ДНР и ЛНР.