Грозный, 21 июня 2022, 19:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, распространяемую разного рода СМИ и блогерами, о том, что он якобы «имеет что-то против казахского народа». По его словам, он никогда «не позволит себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов». Он напомнил, что в годы депортации этот народ делился с чеченцами последним куском хлеба. При этом те, кто всегда готов «хайпануть» на его высказываниях, вырвали его слова из контекста и придумали новую сенсацию, чтобы пропиариться, заявил Кадыров.
Как подчеркнул Кадыров, в его видеообращении он говорил о политике, и об ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в которую входит, наряду с Россией, Арменией, Белоруссией, Киргизией, Таджикистаном, в том числе и Казахстан.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран-участниц ОДКБ в отсутствии четкой однозначной позиции по ситуации на Украине. По мнению чеченского лидера, все страны ОДКБ должны были давно высказать свое мнение о спецоперации России против нацистов.
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