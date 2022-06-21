Грозный, , 19:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, распространяемую разного рода СМИ и блогерами, о том, что он якобы «имеет что-то против казахского народа». По его словам, он никогда «не позволит себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов». Он напомнил, что в годы депортации этот народ делился с чеченцами последним куском хлеба. При этом те, кто всегда готов «хайпануть» на его высказываниях, вырвали его слова из контекста и придумали новую сенсацию, чтобы пропиариться, заявил Кадыров.

«Я больше казах, чем вы! Мой отец родился в Казахстане, мой дед работал в Казахстане. <…> Мои предки всегда были благодарны и всегда молились за казахский народ», — поделился Кадыров личной информацией о связях его семьи с этой страной, основанных на истории чеченского народа, в которой есть мрачная страница о репрессиях и высылке в Казахстан и Среднюю Азию по приказу Сталина.

Как подчеркнул Кадыров, в его видеообращении он говорил о политике, и об ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в которую входит, наряду с Россией, Арменией, Белоруссией, Киргизией, Таджикистаном, в том числе и Казахстан.

«Я подчеркнул, что речь идёт о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе. Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба. <…> Такая же однозначная позиция у меня и в отношении других народов бывшего СССР, в том числе и белорусов, и украинцев, и других. Но политику и политиков критиковать себе позволю и всегда говорю ровно то, что думаю», — заявил в своем очередном видеообращении Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран-участниц ОДКБ в отсутствии четкой однозначной позиции по ситуации на Украине. По мнению чеченского лидера, все страны ОДКБ должны были давно высказать свое мнение о спецоперации России против нацистов.

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