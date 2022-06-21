Лос-Анджелес, США, , 20:05 — REGNUM Популярный рэпер Канье Уэст (Йе) и его экс-супруга Ким Кардашьян вновь стали общаться. Об этом написало издание TMZ 21 июня.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Цитата из видеоинтервью для Voque

Как сообщил источник, пара посетила баскетбольный матч своего общего сына Норта, а позже покинула мероприятие на одной машине. Примечательно, что несколькими днями ранее Кардашьян опубликовала в своём микроблоге фото Уэста, публично похвалив его за отношение к их детям.

Напомним, в марте 2022 года Канье Уэст и Ким Кардашьян официально развелись. Супруги состояли в браке семь лет.

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